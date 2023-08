La Casertana domani conoscerà il proprio destino. Nel prossimo weekend parte la Lega pro

Quella di domani sarà una giornata molto importante per il futuro della Casertana, domani infatti verrà discusso il ricorso della Reggina. Una sentenza che vale quasi come una finale di Champions per il club amaranto. Grande attesa anche a Caserta dove da mesi si spera nel ripescaggio. Tanti calciatori già pronti a firmare in caso di esito negativo per la Reggina. Intanto nell’attesa di domani da domenica tornerà finalmente a parlare solo il campo. Inizia infatti in questo weekend il campionato di Lega Pro. Per il club rossoblu’ in caso di ripescaggio ci dovrebbe essere una deroga sia per il mercato che per lo slittamento almeno della prima gara di campionato che sarebbe in programma il 3 settembre in casa contro il Monopoli. Sarà una giornata molto lunga domani…