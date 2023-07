La Casertana domani potrebbe tornare in serie c!

Sono ore di forte attesa quelle che si respirano a Caserta . L’intera città sogna il ritorno in serie c dopo due lunghi anni di attesa. Nonostante i falchetti non siamo la prima squadra nella graduatoria, potrebbero comunque tornare in lega pro. L’unico ostacolo poteva essere il Fano ma secondo le ultime notizie la loro richiesta non verrà accettata. Un altro indizio sull possibile ripescaggio arriva dall’ calcio mercato. La squadra rosso blu infatti è rimasta in rosa soltanto con Paglino e Casoli tutti gli altri sono andati via. Insomma dopo due anni complicati la Casertana potrebbe finalmente tornare in c , se a questo aggiungiamo che tra pochi mesi dovrebbero iniziare i lavori per il

nuovo stadio e giusto che adesso la tifoseria possa finalmente cominciare a sognare qualcosa di bello