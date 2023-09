La Casertana gioca bene ma non basta. Caturano riprende i falchetti

Finisce 1-1 la sfida tra Potenza e Casertana. Una sfida che ha visto per lunghi tratti dominare la squadra di mister Cangelosi. Sblocca la sfida un altro grande gol di Curcio che in questo inizio di stagione è partito alla grande. La prima frazione finisce con il risultato che non cambia . Nella ripresa il Potenza prova ad essere più propositivo ma i falchetti sono bravi a gestire bene la palla. Nel finale però ecco che arriva la rete del Pareggio. Caturano aprofitta di un rimpallo che fa finire lui davanti a Venturi e non perdona. La sfida finisce 1-1 con i falchetti che avrebbero meritato la vittoria