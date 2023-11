La Casertana nel fortino del Taranto in quello che sembra uno spareggio playoff

Lunedì sera la Casertana se la vedrà contro il Taranto, una sfida molto complicata sia per la forza della squadra di casa, e sopratutto per la spinta del pubblico Tarantino che sarà sicuramente molto numeroso. Un vero e proprio spareggio playoff. Da una parte c’è una Casertana che viene da 6 risultati utili consecutivi di chi cinque vittorie. Dato ancora più interessante è che i falchetti lontano da Caserta in campionato ancora non sono usciti sconfitti. Taranto che dal canto suo in casa sono quasi una macchina perfetta su sette gare giocate ben 5 vittorie un pareggio con il Cerignola che però non si è giocato a Taranto è l’unica sconfitta l’ha inferta l’attuale capolista Juve Stabia. La squadra pugliese non pareggia una partita proprio dalla gara contro il Cerignola dove la sfida termino 0-0. Intanto nelle sfide che al memento interessano la Casertana. Il Messina dovrà ospitale la capolista Juve Stabia mentre più agevole ( sulla carta) la sfida per il Benevento che dovrà vedersela con il Monterosi. La sfida però che sicuramente è più attesa e altro scontro diretto tra Picerno e Avellino