La Casertana non si ferma più. Montalto e Curcio stendono anche il Foggia

Finisce 2-1 per la Casertana sul Foggia, una vittoria pesante che fa volare i falchetti al terzo posto in classifica. Decidono i gol di Montalto e Curcio mentre per gli ospiti è andato a segno Schenetti. Purtroppo però la gara sarà ricordata sopratutto per le brutte scende viste nell’intervallo della gara con momenti di alta tensione tra alcuni tifosi delle due squadre. Una vittoria che lancia i falchetti e caricano ancora di più la prossima sfida sul campo del Picerno. Sarà un prossimo turno turno di fuoco con ben tre scontri diretti