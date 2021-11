La Casertana ospita il Matino, ostacolo Gravina per il Bitonto

Domenica pomeriggio andrà di scena 11 giornata del campionato di serie d. Super sfida tra Cerignola e Lavello in ottica terzo posto, la Casertana dovrà vedersela invece al “Pinto” contro il Matino. Sfida complicata anche per la capolista Bitonto che dovrà giocare in trasferta sul campo del Gravina. La Nocerina in trasferta a Molfetta mentre il Sorrento sarà impegnato nel derby contro il Nola

Risultati: Cerignola-Lavello, Bisceglie-Francavilla, Casarano-Brindisi, Casertana-Matino, Fasano-San Giorgio, Gravina-Bitonto, Molfetta-Nocerina, Nardo-Mariglianese, Nola-Sorrento, Altamura-Rotonda