La Casertana pareggia a Lavello per 2-2.

I gol n di Favetta e Felleca non bastano alla Casertana per vincere conto il Lavello, un pareggio comunque positivo, visto il pareggio del Bitonto contro il Bisceglie. Ancora protagonista Favetta autore di un altro gol. Nelle altre sfide vittorie del Francavilla per 2-1 contro il Bitonto, crolla ancora invece la Nocerina in casa che perde per 2-3 contro il Cerignola.

Risultati: Bitonto-Rotonda 0-0, Brindisi-Altamura 2-2, Francavilla-Casarano 2-1, Lavello-Casertana 2-2, Mariglienese-Gravina 1-2, Nocerina-Cerignola 2-3, Rotonda-Nola 1-0, San Giorgio-Molfetta 0-0, Sorrento-Fasano 2-1, Matino-Nardo 0-1

Classfica: