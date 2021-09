La Casertana si fa raggiungere a tempo scaduto dal Fasano

Una prima trasferta stagionale amara per la Casertana, la squadra rosso blu a pochi minuti dall termine si è fatta riprendere dal Fasano. Un pareggio beffardo che avrebbe permesso ai falchetti di andare al primo posto in solitaria. Una gara però che definire di calcio e difficile, un campo praticamente in giocabile dove l’unico modo per andare nell’altra metà di campo era la palla lunga. Ecco perché alla fine anche il pareggio non è da buttare, considerando i pochi allenamenti e una forma fisica ancora non al top.

Risultanti:

Brindisi-Bitonto 1-3, Casarano-Bisceglie 0-1, Fasano-Casertana 1-1, San Giorgio-Lavello 0-1, Molfetta-Cerignola 1-1, Nocerina-Francavilla 2-1, Nola-Nardo 2-1, Rotonda-Mariglianese 0-1, Sorrento-Matino 0-2, Altamura-Gravina 0-2

Classifica: