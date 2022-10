Ancora un risultato negativo per la Casertana che non va oltre il pareggio contro il Tivoli. Squadra rosso blu che va sotto con il gol di Pellegrini al 9’. Quando però sembrava che il primo tempo era finito ci ha pensato Guida al 47’ a pareggiare la gara. Un pari che da una grande occasione al Sorrento che domani sarà impegnato nella sfida contro l’Arzachena. In caso di vittoria della squadra Sorrentina i punti da recuperare dalla prima saranno ben 7