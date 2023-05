La Casertana si prepara per il derby di domenica contro la Paganese

La sfida tra Paganese e Casertana si avvicina sempre di più. Domenica pomeriggio andrà in scena la finale playoff del girone g. Una sfida molto importante per i falchetti per cercare di guadagnare posizioni in vista di un eventuale ripescaggio. In questa stagione i falchetti in due precedenti sono riusciti a guadagnare solo un punto contro la Paganese. Quasi sicuramente l’impresa dovrà avvenire senza i tifosi rossoblu’ ai quali sarà vietata la trasferta.

Secondo le ultime notizie la sfida potrebbe addirittura giocarsi a porte chiuse. I falchetti dovranno essere bravi in questi playoff a limitare i danni di una stagione andata male per poi in estate vedere cosa potrà succedere..