La Casertana si presenta davanti ad oltre 1000 persone. Grande risposta del pubblico per la presentazione della squadra

Ieri sera si è aperta ufficialmente la stagione della Casertana . Dopo la decisione del consiglio di stato di escludere ufficialmente la Reggina dalla serie b, ieri sera c’è stata la presentazione della squadra che giocherà il prossimo campionato di lega pro.

Presentati alcuni dei nuovi acquisti e tutto il resto della rosa. Grandissimo entusiasmo tra i tifosi almeno 1000 persone sono accorsi al Belvedere di San Leucio per seguire la presentazione dell’ intera rosa.

Molto carico anche in presidente D’Agostino che ha fatto sognare la piazza quando ha detto che già quest’anno ci divertiremo . Grande entusiasmo anche per mister Cangelosi vero artefice della risalita rosso blu e quella richiesta della tifoseria di partire subito bene perché la prima gara sarà molto particolare . In questi giorni sono attesi ulteriori colpi di mercato per infiammare la piazza annunciati dal presidente ma che per un motivo o per un altro non possono ancora essere annunciati. Insomma i presupposti dopo ieri sera di vedere lo stadio già pieno con il Benevento ci sono tutti e qualche altro gran colpo stile D’Agostino potrebbe far davvero esplodere la piazza. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà