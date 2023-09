Prime ufficialità in casa Casertana, sono arrivate infatti nella giornata di ieri le ufficialità dei tesseramenti di Toscano e Tavernelli. Nonostante le formalità Tavernelli in realtà era già con il gruppo squadra dal ritiro di Roccaraso mentre per Toscano il suo arrivo c’è stato negli ultimi giorni. Attese ulteriori novità in questi giorni con i falchetti che vorrebbero chiudere altri acquisti prima della chiusura del mercato