La Casertana vola e sogna la clamorosa rimonta

Ancora una vittoria per la Casertana che conquista la sua settima vittoria di fila in campionato. La decide il guizzo del solito Ferrari che dopo 10 minuti porta avanti i rossoblu. Risultato che poteva essere ancora più gonfio ma che alla fine è rimasto sullo 0-1. Buone notizie anche dagli altri campi visto il pareggio della Paganese in casa contro il Nola. Vince invece il Sorrento in trasferta sul campo della Vis Artena. Adesso Sorrento e Paganese sono a pari punti e subito dopo la Casertana che sogna la grande rimonta.

Risultati: Real Monterotondo-Portici 1-1, Arzachena-Casertana 0-1, Cassino-Aprilia 1-0, Pomezia-Atletico ucri 2-1, Tivoli-Angri 0-1, Artena-Sorrento 0-1, Sarrabus-Ilvamaddalena 1-0, Lupa Frascati-Palmese 2-0, Paganese-Nola 0-0