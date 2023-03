LA CITTA’ INTERCULTURALE: CASERTA SCELTA DAGLI STUDENTI STRANIERI DI INTERCULTURA PER CONOSCERE MEGLIO L’ITALIA

Altro che vacanza studio: CASERTA è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza dei 500 studenti stranieri ospitati quest’anno in Italia con Intercultura per scoprirne la cultura e le contaminazioni interculturali.

Sono 5 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per conoscere una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale.

Dopo la cesura di due anni dovuta alle restrizioni della pandemia, tornano infatti le “settimane di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo dagli studenti e dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e le famiglie che possono sperimentare per un breve periodo l’esperienza di aprire la propria “casa” al mondo, ospitando un giovane di un’altra cultura.

Dal 26 marzo al 2 aprile i ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Caserta, avranno la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un’altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato a interiorizzare e ad amare, dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre.

I ragazzi che hanno scelto la nostra città sono Kokoro del Giappone, Silvana del Messico, Beatriz del Brasile, Gintny della Thailandia e Marcis della Lettonia, che arrivano da Arese, Udine, Pavia, Catanzaro e Reggio Emilia.

Per loro, i volontari di Caserta hanno messo a punto un programma molto intenso, intitolato “LA CITTA’ INTERCULTURALE” pensato per far conoscere e vivere gli aspetti interculturali della città, valorizzandone la condivisione e sottolineandole il valore aggiunto apportato all’intera comunità locale.

Guide d’eccezione saranno: un gruppo di ragazzi, minori stranieri non accompagnati, del progetto SAI gestito dall’Associazione Cidis, che condivideranno le loro storie e tradizioni e faranno scoprire la città con i loro occhi, i volontari della Coop. “L’isola di Arturo”e i membri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Caserta che parteciperanno attivamente ai processi di scambio culturale in un’ottica di arricchimento reciproco.

I ragazzi visiteranno la Reggia di Caserta e il borgo medioevale di Caserta Vecchia, parteciperanno a laboratori interculturali con le associazioni sopra citate e avranno la possibilità accogliere le famiglie ospitanti nelle loro culture mediante la preparazione di piatti tipici che verranno condivisi durante l’evento finale, “LA FESTA DELL’INTERCULTURALITA” che si terrà sabato 1° aprile alle ore 17.30 presso la Tenda di Abramo in Via Borsellino, Caserta.

Una parte importante della settimana di scambio sarà dedicata all’aspetto didattico: ad ospitarci, infatti, sarà l’ITS “Michelangelo Buonarroti” di Caserta con i quali studenti condivideremo momenti di didattica frontale, momenti laboratoriali sul tema dell’interculturalità e che ci faranno da guida alla scoperta del Museo Michelangelo, che ha sede presso l’istituto scolastico.

Infine, l’altro aspetto fondamentale di questa settimana sarà l’ospitalità nelle famiglie locali che permetterà agli studenti di confrontare stili di vita, usi e costumi diversi rispetto alla zona dove stanno trascorrendo il loro anno in Italia

Dichiarazione CAMILLA CAFIERO, PRESIDENTESSA DEL CENTRO LOCALE DI CASERTA: “Dopo una pausa forzata di due anni, siamo veramente felici di poter organizzare nuovamente questa settimana di scambio. Il tema scelto “La Città Interculturale” vuole valorizzare e far conoscere gli aspetti interculturali della nostra città, nati dall’interazione e dallo scambio tra persone con background, storie di vita e provenienzediverse. L’interculturalità è un valore aggiunto delle comunità che oggi viviamo ed è soltanto attraverso la valorizzazione e la comprensione di tale aspetto che possiamo capirne l’importanza,in un’ottica di continua inclusione e contaminazione reciproca. “

