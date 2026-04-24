La città rinnova il suo manto stradale, numerose le strade interessate dal rifacimento.

La città rinnova il suo manto stradale in numerose arterie cittadine. Saranno inevitabili i disagi per gli automobilisti e i residenti, ma le buche e i numerosi cantieri sono stati molto impattanti nella circolazione veicolare. Il Commissario Prefettizio del Comune di Marcianise, Dott. Biagio Del Prete, informa la cittadinanza sugli interventi già realizzati e sulle ulteriori attività programmate per il miglioramento della rete viaria cittadina, predisposte con il supporto e il coordinamento degli Uffici Tecnici comunali.

A seguito di un primo ciclo di lavori, già oggetto di precedente comunicazione, l’Ente ha provveduto a effettuare interventi di manutenzione e ripristino del manto stradale su diverse arterie del territorio comunale, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore criticità segnalate dai cittadini e rilevate dagli Uffici competenti.

Interventi già eseguiti a cura dell’Ente: Via Verdi, Via Gioberti, Via Pellico, Via Mattarella, Via Gemma (primo tratto), Via Orto via dell’Abate (ultimo tratto), Via Rizzotto, Via Puglisi.

Parallelamente, è stata avviata una fase di pianificazione condivisa con gli enti gestori dei sottoservizi, con il coordinamento degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia locale, al fine di programmare gli interventi in maniera ordinata ed evitare sovrapposizioni o successivi danneggiamenti del manto stradale già ripristinato nonché di coordinare, ove necessario, i provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione.

I tratti di strada che saranno interessati sono i seguenti: Via Bachelet; Via M. L. King; Via Orbetello; Via Caravaggio; Via Don Milani; Via Peschiera e Via Magenta; Via Kennedy (dall’intersezione con Via M. L. King); Via Ciro Menotti e Via Leonardo da Vinci (angolo Via XXV Aprile); Via XXV Aprile e Via XXIV Maggio; Via Orto dell’Abate (ulteriore tratto compreso tra Via Santella e l’Ospedale); Via Guido Rossa (tratto compreso tra Via Picazio / Viale Europa / Via De Sanctis e Via Diana); Via Misericordia, Via Gemma (ultimo tratto di completamento) e Via della Pace (dal lato di Via Siracusa); Via Siracusa, Via Catania, Via Galdieri e Via Monte Cervico; Via Leopardi, Via De Felice e Via Scarlatti; Via Spoleto, Via Sassari e Via Trentola (da Via Spoleto alla rotonda di Via XXV Aprile); Via Pescara, Via Golino Rino Pio, Via Garigliano e Via Novelli (dall’angolo con Via Bosco fino al parcheggio di Via Rossetti); Via Santa Maria degli Angeli (da Via Marte a Via D’Annunzio); Via D’Annunzio. Si procederà nell’immediato con l’esecuzione degli interventi compatibilmente con l’organizzazione del cantiere e con la disponibilità delle squadre operative, secondo il seguente cronoprogramma indicativo: • Dal 24/04/2026 al 30/04/2026: Via Bachelet (intera)

Dal 27/04/2026 al 30/04/2026: Via Novelli (dall’angolo con Via Bosco fino all’angolo con Via S. Simeone) e Via Garigliano (da Via Novelli fino all’angolo con Via Buonarroti)

Dal 29/04/2026 al 05/05/2026: Via Santa Maria degli Angeli (dal civico 8 fino all’angolo con Via D’Annunzio) e Via D’Annunzio (intera)

Dal 04/05/2026 al 09/05/2026: Via Sassari (intera), Via Spoleto (intera) e Via Trentola (dall’angolo con Via Spoleto all’angolo con Via Montefalco)

Dal 06/05/2026 al 13/05/2026: Via Guido Rossa (dall’angolo con Via Malgeri fino alla rotonda con Via Santella), rotonda tra Via Santella, Via Guido Rossa, Via Evangelista e Via Orto dell’Abate, e Via Orto dell’Abate (dalla rotonda con Via Santella fino all’ingresso dell’Ospedale)

Si precisa che: le attività si svolgeranno, di norma, nella fascia oraria 08:00 – 17:00 dei giorni feriali, il cronoprogramma sopra indicato ha carattere programmatorio e potrà subire adeguamenti in relazione alle condizioni meteorologiche, all’organizzazione del cantiere e alla disponibilità delle squadre operative, le lavorazioni saranno eseguite in sequenza e, per le date a cavallo, l’inizio effettivo dell’intervento successivo è subordinato alla conclusione precedente con la relativa apertura della strada, eventuali variazioni saranno tempestivamente coordinate con gli enti gestori dei sottoservizi interessati e comunicate alla cittadinanza, la disciplina temporanea della sosta e della circolazione sarà regolata, ove necessario, con apposita segnaletica e/o specifici provvedimenti.

L’Amministrazione commissariale e gli Uffici Tecnici competenti continueranno a monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività, assicurando il rispetto dei tempi previsti e la sicurezza della circolazione.

Si invitano i cittadini alla collaborazione e alla comprensione per eventuali disagi temporanei, necessari per il miglioramento strutturale e duraturo della viabilità cittadina.