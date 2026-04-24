Cultura

Scade il 28 aprile la possibilità di partecipare al Maggio dei Libri.

Di Carmine Posillipo

Il Comune di Marcianise ha aderito alla manifestazione Il Maggio dei Libri 2026 promossa dal CEPELL, il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, e intende coinvolgere gli aderenti al Patto locale per la Lettura Città di Marcianise, le associazioni culturali, gli Enti pubblici, le Istituzioni scolastiche, i privati cittadini, le case editrici e le librerie che operano nel territorio comunale, affinché possano proporre attività ed eventi nelle proprie sedi o indicarne altre di proprietà comunale, in modo da realizzare un programma condiviso per il Maggio dei Libri Città di Marcianise 2026, che dovrà essere realizzato dal 4 al 31 maggio 2026.

La campagna nazionale 2026 si pone in continuità tematica con l’iniziativa Libriamoci e sarà incentrata sui tre seguenti filoni tematici: Cantare la bellezza, Creature in cammino, Creature nel nostro tempo.

Possono presentare proposte di iniziative le associazioni culturali, gli Enti pubblici, le Istituzioni scolastiche, i privati cittadini, le case editrici e le librerie che operano nel territorio comunale. I precitati soggetti pubblici e privati possono presentare non più di 1 proposta di iniziativa autoprodotta relativa a presentazioni di libri, convegni, reading o altre manifestazioni in linea con la promozione del libro e della lettura, inviando il modello di partecipazione indirizzato al I Settore – Servizio Biblioteca del Comune di Marcianise.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo: cultura@pec.comune.marcianise.ce.it entro e non oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2026, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Maggio dei libri Città di Marcianise 2026”.

In allegato è possibile prendere visione del relativo Avviso pubblico e scaricare la domanda di partecipazione.