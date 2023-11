La corruzione uccide il futuro: Raffaele Cantone torna a Caserta con i giovani del Liceo Manzoni e di Informare

Una mattinata importante per gli alunni del Liceo Statale Alessandro Manzoni e per i cittadini di Caserta, grazie al dibattito organizzato dall’Associazione Centro Studi Officina Volturno e Magazine Informare, in collaborazione con il suddetto liceo. Il 10 Novembre alle ore 10, presso l’Auditorium Provinciale di Caserta in via Ceccano, arriva Raffaele Cantone, già Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e attuale Procuratore Capo di Perugia.

Un dibattito volto a sviluppare insieme ai giovani la necessità di diffondere una cultura dell’anticorruzione, come ribadito dalla Dirigente Vairo: “La cultura della legalità è il caposaldo del nostro modello educativo. Da qui lo sviluppo di sinergie come quella con Officina Volturno e Magazine Informare e la promozione di incontri come quello con il giudice Cantone che ha votato la sua vita al rispetto della legge e della legalità. Il nostro campus si nutre di esempi positivi come quello di Cantone e li porta avanti per aiutare i nostri studenti a formare la loro coscienza critica”.

Raffaele Cantone incontrerà gli studenti del Liceo e con loro si soffermerà in un dibattito diretto sul tema della corruzione che vedrà la moderazione del Direttore Responsabile di Magazine Informare Antonio Casaccio. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Caserta.

“La corruzione è un furto per il futuro”

L’incontro con gli studenti è organizzato da Informare, Officina Volturno e dal Liceo Manzoni. Insieme a Cantone, davanti agli studenti, interverranno anche il Presidente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Maria Casella e Pierpaolo Bruni, Procuratore Capo di Santa Maria Capua Vetere. Attesi anche il Direttore Territoriale Agenzie Dogane e Monopoli Campania Maria Alessandra Santillo, Manuel Scarso Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri di Caserta, il Capo Ufficio Operazioni Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata Giuseppe Furciniti e Claudio Ursomando avvocato e Presidente “Concilianet”.

Per i saluti introduttivi saranno presenti Carlo Marino Sindaco di Caserta, Giorgio Magliocca Presidente della Provincia di Caserta, Andrea Grassi Questore di Caserta, Adele Vairo Dirigente scolastica Liceo Statale Alessandro Manzoni, Don Antonello Giannotti Parroco N.S. di Lourdes Caserta e Tommaso Morlando Presidente Associazione Centro Studi Officina Volturno.