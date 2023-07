La Croce Rossa di Maddaloni si aggiudica il podio regionale per le gare di primo soccorso e sarà presente alle finali nazionali

Maddaloni – Ogni anno, in occasione delle gare regionali di primo soccorso della Croce Rossa Italiana, ci troviamo a scrivere dei risultati e dei podi che puntualmente conquista il comitato di Maddaloni, non solo a livello regionale ma anche nazionale.

Un comitato attivo, operativo ed affiatato, caratteristiche che permettono loro di distinguersi e di renderci orgogliosi e fieri di averli sul nostro territorio. E anche quest’anno, in occasione della XX edizione delle gare regionali svoltesi il 9 luglio a Telese Maddaloni ha portato a casa questi titoli: Primo posto per la scena sul diritto internazionale umanitario e per la scena di maxi emergenza; primi classificati alle gare di primo soccorso. Primeggiano ovunque e come hanno dichiarato dalla loro pagina:

“Siamo pronti a rappresentare, nuovamente, la Campania alle prossime gare nazionali di primo soccorso.” E noi, dalla Campania, a tifare per voi.

In bocca al lupo e complimenti!