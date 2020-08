La diretta di De Luca/Il punto sulla scuola e i dubbi sull’apertura il 14 settembre

Campania/ È ancora in corso la diretta del Presedente De Luca per aggiornare i cittadini sull’andamento dell’epidemia e le strategie che la Campania intende mettere in atto per contenerla, ma è sull’apertura della scuola che è stata concentrata maggiore attenzione.

Il Presidente ha esordito informando i cittadini sulla lettera inviategli dall’ANCI con la richiesta di spostare la data di inizio delle lezioni al 24 settembre. De Luca ha fatto notare che avrebbe voluto fin da subito spostare la data di inizio dopo le elezioni, per evitare di riaprire e i chiudere dopo poco (con tutti i problemi di sanificazione conseguenti alla tornata elettorale), ma considerato che ,a livello nazionale, era stato dato al commissario Arcuri il compito di consegnare le risorse necessarie alla scuola per ripartire e che un ritardo nell’apertura avrebbe comportato anche un ritardo nell’ottenimento delle risorse, si è scelto di aprire il 14, ma attualmente sussistono alcune criticità

1) Lo screening ai docenti avrebbe dovuto essere obbligatorio e non facoltativo! Si tratta, infatti, di una misura atta a tutelare la salute pubblica. Nessuno vorrebbe che in classe ci fossero docenti positivi al Covid-19. Sarà necessario, dunque, verificare tra una settimana la percentuale di quanti si sono sottoposti al test per valutare misure che tutelino l’intero personale scolastico.

2) Le famiglie non posso misurare la febbre prima che i ragazzi giungano in classe, perché è irrealistico che tutte lo facciano, deve quindi provvedere la scuola. In questo senso, la regione metterà a disposizione degli Istituti scolastici 1500 termoscanner necessari e

per evitare ritardi all’ingresso si entrerà ad orari scaglionati

3) Considerati i pochi dati a disposizione, si registra un deficit di 36.000 posti per gli alunni.Ad oggi, inoltre, non si sa perfettamente se il personale scolastico a disposizione sia sufficiente (saperlo è fondamentale anche perché sarà necessario provvedere alla sostituzione del personale in malattia).

4) Ai comuni non sono ancora giunte le necessarie risorse economiche.

5) Il trasporto pubblico è insufficiente e lo sarebbe anche nel caso fosse possibile occupare il 70 per cento dei posti. Il governo dovrebbe prevedere un accordo tra trasporto pubblico e privato

Considerata l’attuale situazione, il Presidente comunica all’Anci di voler attendere una settimana prima di comunicare la decisone sullo spostamento della data di apertura delle scuole