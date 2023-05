“La donna con le ali” il cortometraggio per le vittime di violenza

Un cortometraggio autobiografico, con un messaggio forte e chiaro per le tante donne vittime di violenza di ogni genere. Nasce così “La donna con le ali” , da un’idea di Cira Celotto, dirigente della boxe maddalonese e consigliera dello sportello antiviolenza della sede di Scampia di “Calatia rosa”, associazione che tutela le vittime di violenza e di bullismo, fondata dal pugile Clemente Di Crescenzo.

Qui nello specifico si affronta il problema dei disturbi alimentari e delle vittime di bullismo per la loro fisicità. Un racconto vero, crudo, attuale, che parla del problema senza girarci intorno, con un linguaggio tanto diretto quanto reale.

Per l’associazione, quindi, da Scampia una nuova iniziativa di impatto. Già qualche mese fa nella sede napoletana furono installate delle cassette rosse per raccogliere richieste di aiuto da parte delle donne.

Oggi con questo cortometraggio, girato con attori non professionisti, scritto da Cira Celotto e Alberto Guarino, con la regia di Davide Guida, si dà un ulteriore stimolo a sviscerare questi problemi per venirne fuori.

Per vedere il corto cliccare sul link che segue: