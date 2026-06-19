La fanfara della Garibaldi celebra il 190° anniversario della nascita dei Bersaglieri

Caserta, 18 giugno 2025 – Si è svolto, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il concerto della Fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, organizzato dall’ASD Esercito Garibaldi in occasione del 190° anniversario della costituzione del Corpo dei Bersaglieri.

Numerosi i cittadini intervenuti all’evento, che hanno espresso vivo apprezzamento per l’elevato valore artistico e simbolico della serata. La Fanfara, diretta dai Maestri Sergente Maggiore Aiutante Francesco Malandrino e Sergente Maggiore Aiutante Angelo Ceruso, ha eseguito un ricco repertorio composto da tradizionali brani militari e celebri successi della musica italiana e internazionale, coinvolgendo ed emozionando il pubblico presente. Momento particolarmente intenso è stata l’apertura con l’esecuzione del “Canto degli Italiani”, accompagnato coralmente dalle voci dei presenti, in un clima di forte partecipazione e sentita condivisione.

Molto apprezzata la conduzione curata con professionalità e sensibilità dagli artisti dell’associazione “Ali della Mente”, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rendendo l’appuntamento un’importante occasione di incontro tra Esercito e cittadinanza nel segno della musica, della storia e dei valori condivisi.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Francesco Ferrara, la Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, e il Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra. Presenti inoltre il Comandante della Multinational Division South-East della Nato, Generale di Divisione Cornel Tonea-Bălan, e il Comandante della 2ª Brigata Meccanizzata bulgara, Generale di Brigata Miroslav Kostadinov, partner della “Garibaldi” nella prossima esercitazione multinazionale che si svolgerà in Bulgaria.

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività promosse dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” per consolidare il rapporto tra le istituzioni, il territorio e l’Esercito Italiano, diffondendo attraverso la musica e la cultura i valori di servizio, appartenenza e vicinanza alla collettività.