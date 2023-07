In occasione della terza edizione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, anche la Fap Acli di Caserta, oggi 23 luglio, ha partecipato con una propria delegazione alla messa in San Pietro, officiata da Papa Francesco. Alcuni soci provenienti dalla Provincia di Caserta sono stati presenti in piazza per celebrare questa ricorrenza, con lo scopo di riaffermare con forza e vigore la centralità degli anziani, rivendicandone il loro diritto alla vita, alla comprensione e all’ascolto.