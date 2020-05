La fase 2 dei poliziotti: il sindacato di polizia Consap distribuisce mascherine ai colleghi di tutta Italia

CASERTA – Migliaia di mascherine chirurgiche per i poliziotti di tutta Italia, le distribuirà la Consap (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) insieme alla tessera associativa per l’anno in corso. “Questo dispositivo di protezione” – spiega Cesario BORTONE Segretario Generale Nazionale della Consap – “è divenuto di estrema necessità per tutto il personale sia esso impegnato in pattuglia o in uffici aperti al pubblico, ma anche per la salvaguardia dei propri familiari, per questo motivo ne abbiamo commissionato un cospicuo numero che distribuiremo ai nostri iscritti in tutta Italia.

Un’iniziativa che vuole rappresentare un gesto simbolico ed un segnale di vicinanza verso donne ed uomini della Polizia di Stato, prosegue la Consap – visto che si tratta di un dispositivo di rapido deterioramento e che inoltre viene fornito con buona regolarità dall’amministrazione.