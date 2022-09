La favola contemporanea di Paola e Domenico. Il loro Cupido è stato la sindrome di Down

Pubblicità elettorale

Quello che vi raccontiamo oggi è il lieto fine di una favola contemporanea, la cui narrazione la affidiamo agli stessi protagonisti, Paola e Domenico, convolati a nozze sabato mattina a Santa Maria a Vico. Il loro incontro è avvenuto, come accade spesso oggi, attraverso i social. Ma entrambi, quando si sono conosciuti, stavano utilizzando i social per un nobile scopo, a dimostrazione che non tutto va demonizzato a priori e che un uso corretto e consapevole di questi strumenti può facilitare la vita e, talvolta, come in questo caso, far trovare il vero amore.

Parla Domenico, lo sposo: “Il 16 maggio 2016 su una pagina Facebook della Sindrome di Down pubblicai una foto con mia sorella Filomena affetta da sindrome di Down. Tra le tante persone che la videro c’era una ragazza di nome Paola, anche lei con una sorellina con sindrome di Down di nome Ludovica. Grazie alla foto iniziammo a parlare tramite Messenger e fin da subito scattò qualcosa dentro di noi… l’unica cosa che ci teneva divisi era la distanza tra noi perché io abitavo a Maddaloni in provincia di Caserta, mentre lei si trovava a Manduria in provincia di Taranto. Ciò nonostante, dopo circa 8 mesi in cui, data la distanza, riuscivamo a vederci un paio di volte al mese, ho deciso di raggiungerla in Puglia dove conviviamo da ormai 5 anni. All’inizio non è stato semplice per me lasciare la mia terra, la Campania, la mia famiglia e in particolar modo la mia amatissima sorellina. Tra un pianto e l’altro siamo riusciti a coronare il nostro sogno e a sposarci.”

Le damigelle sono state proprio Filomena, sorella dello sorella sposo e Ludovica, sorella della sposa insieme ad altre due ragazze speciali come loro: Engi e Rosy.

Sabato 10 settembre ore 10:30 nella basilica dell’Assunta Santa Maria a Vico, una commovente cerimonia ha suggellato questa unione.

Paola e Domenico sono una coppia splendida hanno una grande sensibilità. Sono più fortunati di altri perché hanno l’amore di sorelle speciali che sono stati per loro degli angeli custodi e li hanno fatti incontrare. Il resto è stato naturale per queste due anime destinate ad incontrarsi e noi gli auguriamo di essere sempre felici ed innamorati come lo sono stati il giorno del loro matrimonio, circondati dall’amore delle loro famiglie e degli amici.