La favola dell’atleta che ha conquistato l’Azzurro e l’Europa

Prossimo obiettivo: i Campionati Mondiali di Mezza Maratona del 20 settembre a Copenhagen.

(di Peppe Sacco)

Dalle colline del Burundi all’oro europeo sui 10.000 metri con la maglia della Nazionale italiana: la straordinaria storia di Elvanie Nimbona è una parabola fatta di talento, sacrifici, amore e grande determinazione. Un viaggio di vita e di sport che oggi trova il suo fulcro a Pomigliano d’Arco, ma che guarda già lontano verso i prossimi grandi traguardi internazionali. Nata a Mugamba il 15 marzo 1998, Elvanie scopre la passione per la corsa nel 2013, per poi esordire nelle prime gare ufficiali l’anno successivo, a soli 16 anni. Il suo talento non passa inosservato e nel 2015 indossa per la prima volta la maglia della nazionale del Burundi ai Mondiali di Cross in Cina, chiudendo con un brillante 24° posto assoluto. La vera svolta di carriera arriva due anni più tardi, nel 2017, durante i Mondiali di Cross a Kampala: è qui che incontra la manager Monica Pont Chafer, un contatto decisivo che, nel 2018, insieme al responsabile del Tuscany Camp Giuseppe Giambrone, le spalanca le porte dell’Italia per allenarsi e crescere atleticamente. Inizia così un lungo e proficuo periodo di preparazione al Tuscany Camp e di gare sotto i colori della Caivano Runners, con partecipazioni ai Mondiali di Cross di Århus e alla Maratona dei Mondiali di Doha nel 2019. Ma il destino di Elvanie ha in serbo un cambio di passo indissolubile tra sport e vita privata: il 21 novembre 2021 vince la Mezza Maratona “Reggia Reggia” di Caserta e, proprio sulla linea di partenza di quella gara, conosce il suo futuro marito. Da quel momento le loro vite si intrecciano: superato un infortunio e un periodo di rigenerazione fisica in Kenya, nel 2022 torna ad altissimi livelli cogliendo un quarto posto alla Maratona di Venezia in 2h30’25”. Poi, la gioia più grande: il 13 settembre 2023 nasce la primogenita Gianna Flora. Dopo la maternità e una parentesi agonistica con la ASD Carmax Camaldolese, il 20 aprile 2024 Elvanie e il compagno si uniscono in matrimonio a Pomigliano d’Arco, avviando contestualmente l’iter per il riconoscimento della cittadinanza. Il percorso burocratico si completa con successo a metà dicembre 2025 con il decreto del Prefetto di Napoli e il giuramento ufficiale. Il 2026 segna il definitivo trionfo sportivo e personale: tesserata nuovamente con la Caivano Runners, il 6 marzo 2026 la World Athletics approva il cambio di nazionalità sportiva, rendendola a tutti gli effetti un’atleta azzurra. I risultati in pista e su strada esplodono immediatamente. Il 29 marzo 2026, alla Mezza Maratona di Berlino, Elvanie fa tremare i cronometri stampando un favoloso 1h08’38” e sfiorando il record italiano assoluto. Prestazione che le vale la prima chiamata in raduno con la Nazionale e la convocazione per la Coppa Europa dei 10.000 metri a La Spezia del 23 maggio, dove firma un’impresa epica conquistando la medaglia d’oro. Oggi, forte del titolo europeo e sostenuta dall’affetto della sua famiglia, la campionessa punta dritta verso il prossimo grandioso obiettivo: i Campionati Mondiali di Mezza Maratona del 20 settembre a Copenhagen.