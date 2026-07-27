Il cielo è un libro aperto

La Scuola Estiva di Didattica Astronomica che si è tenuta dal 23 al 26 luglio 2026 a Ponte di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, è la prima organizzata dalla Presidente della Associazione Lattanino Cupolino aps, l’Avv. Giuseppina (Pina) Cupolino. Hanno partecipato principalmente docenti, ma anche curiosi dell’argomento, del resto “Siamo figli delle stelle” è il titolo del percorso scientifico, storico e letterario del cielo. Il Prof. Paolo Colona, Astrofisico e Archeoastronomo, nonché Direttore della Accademia della Stelle-Astronomia, che ha messo in risalto alcuni riferimenti presenti in letteratura sulle stelle ed il profondo legame esistente tra miti e costellazioni. Il prof. Maurizio Paolillo ha relazionato su “La ricerca degli Esopianeti”. Il Prof. Edgardo Filippone ha presentato l’app “Stellarium” con tutte le sue potenzialità per osservare e studiare il cielo. Il viaggio tra le costellazioni è poi diventato realtà con la visita al vicino Osservatorio “Margherita Hack” sito nella piccola frazione di Ponte di Sessa Aurunca. Il Presidente dell’Associazione Astrofili Aurunca cui fa capo il predetto osservatorio, Avv. Pasquale Ago, astrofilo, l’Ing. Tommaso Aniello, astrofisico, l’Ing. Domenico Muscianese, astrofilo, hanno guidato i partecipanti della scuola estiva di astronomia nella osservazione della volta celeste e della Luna gibbosa. Ciò è stato possibile anche all’assenza di inquinamento luminoso del territorio. L’Avv. Mario Di Sora, penalista e noto attivista nella lotta all’inquinamento luminoso ci ha illustrato la tutela del cielo stellato nella Legislazione italiana. La scuola estiva è stata l’occasione per visitare la vicina Sessa Aurunca, ammirando il suo centro storico ricco di monumenti antichi accompagnati dalla guida turistica, la D.ssa Chiara Rozera, per poi partecipare allo Show Cooking organizzato dal Comune di Sessa Aurunca nel Cortile del Castello Ducale. Sono stati, dunque, quattro giorni di cultura trasversale con temi trattati dal punto di vista storico, letterario, scientifico, artistico e legale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della Associazione Lattanino Cupolino aps con la Pro Loco di Ponte “Le nostre colline” ed al Comune di Sessa Aurunca. Un ringraziamento particolare va a Antonietta (Titti) Guerrieri e a Matteo Montemaggi, responsabili della Commissione Didattica UAI, alla prima per aver curato i laboratori della scuola e a entrambi per la guida ed il supporto costanti. Siamo figli delle stelle e a breve si saprà l’argomento della scuola estiva del prossimo anno.

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