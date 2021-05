La finale dell’Europa League 2021-2022 si giocherà a Siviglia

La prossima Europa League avrà qualche novità rispetto al passato, adesso che i campionati sono terminati già si cominciano a sapere alcune squadre che parteciperanno alla seconda competizione europea. Con l’arrivo della nuova conference League ci saranno cambiamenti anche in Europa League, in primis la riduzione delle squadra che passeranno dalle 48 di questa stagione alle 32 della prossima. Una buona novità sarà per le squadre che arriveranno prime nel girone per loro infatti verrano saltate le sfide dei sedicesimi che invece verrano disputate da tutte le seconde classificate nei gironi di Europa League e le otto squadre arrivate terze nei gironi di champions.