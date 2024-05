la formazione under19 della Decò Juvecaserta Torna in campo domani sera

Torna in campo domani sera, mercoledì, la formazione under19 della Decò Juvecaserta (nella foto) per affrontare al Pala Del Mauro di Avellino il quintetto dell’Avellino Academy Basket nel primo turno delle semifinali playoff del raggruppamento gold. I ragazzi di coach Dell’Imperio, tuttora imbattuti, si sono sbarazzati nei quarti di finale della Pallacanestro Cercola, superata al pala Piccolo per 74-29 (Donaddio, Merola 4, Iannotta, Ferraro 7, Vaccaro 11, Pagano 21, Palmieri, Pisapia 6, Pani 2, Viscardi 14, Petrella 2, Tartaro 3), mentre gli irpini si sono sbarazzati agevolmente del Basket Napoli Academy (89-63). Martedì prossimo al pala Piccolo (ore 19.15) la seconda e decisiva gara2. Il turno di semifinale, infatti, è articolato su due gare con il passaggio del turno, in caso di una vittoria a testa, per la squadra con la migliore differenza canestri.

Nel girone oro della seconda fase del campionato under17gold, la compagine bianconera ha chiuso al primo posto in classifica in coabitazione con il Monte di Procida. Dopo il vittorioso recupero con l’Agropoli (75-49 con questo tabellino: Iannotta 14, Dell’Erba 12, Liguori 2, Riccio, Di Nuzzo, Krajewski 10, Sassone 11, Celiento 2, Pietroluongo 9, Coppola 2, Tescione 14), i bianconeri – imbattuti in questa seconda fase – si sono imposti sul campo della Hippy Salerno per 69-65 (Iannotta 10, Liguoro, Dell’Erba 10, Liguori 1, Riccio 12, Di Nuzzo 11, Krajewski 2, Sassone 3, Celiento, Pietroluongo 2, Coppola 4, Tescione 14), dopo aver avuto spesso anche vantaggi in doppia cifra. La Decò Juvecaserta 2021 di coach Nicola Liguori tornerà ora in campo per i quarti di finale di playoff che prenderanno il via il 19 maggio prossimo.

Nel raggruppamento silver, il quintetto di coach Fabio Mezzullo ha concluso la sua stagione agonistica con un terzo posto nel girone azzurro della Coppa Campania, mentre nell’under15 i bianconeri di coach Piantadosi hanno ceduto il passo (58-59) al S. Agnese finendo così con l’essere raggiunti in vetta dai diretti avversari che hanno conquistato il primo posto grazie al vantaggio del confronto diretto. Da mercoledì 9 maggio i quarti di finale playoff con la Decò Juvecaserta 2021 che ospiterà al pala Piccolo il Game time Fuorigrotta. Il ritorno è fissato per domenica 9 maggio a Napoli.

Con la larga vittoria sul Solofra per 95-25 (Magliulo 2, Giudice 10, Romitelli 13, Zagaria 18, Galbiati 2, Fusco 9, Iodice 10, Simone 2, D’Addio, Luise 18, Rosi 4, Vitale 7), la formazione under14 ha ulteriormente consolidato il primo posto nel girone rosso della Coppa Campania ed è ora atteso dall’ultimo confronto della seconda fase con l’Acsi 90 Avellino, che ospiterà venerdì al pala Piccolo.

Ha chiuso al terzo posto la formazione bianconera nella seconda fase del campionato under13 gold conquistando così l’accesso alle final four in programma il 18 e 19 maggio prossimo. I bianconeri di coach Fabio Mezzullo affronteranno in semifinale l’Uniobasket Maddaloni. Per il campionato propaganda, invece, l’under13 di Mario Vitalone cerca in queste ultime due gare di seconda fase di agguantare l’attuale capolista Angel Marcianise, che attualmente conta due punti di vantaggio e che sarà ospite dei casertani nell’ultima giornata in programma lunedì prossimo al pala Piccolo. Prioritario, comunque, il risultato dell’importante trasferta di questa sera sul campo del Caudium Airola, dove i bianconeri cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere nella precedente gara con l’Aragona S. Maria a Vico, superata per 52-31 (Assirelli 8, Della contrada 16, Rienzo 1, Orsomando 2, Cappa Spina 4, Acampora 4, Di Lillo, Napolitano, Corsetto 15, Cardi, Imparato 2, Ricciardi).