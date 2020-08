La Juventus e Sarri pensano al futuro

Dopo l’eliminazione quasi a sorpresa dalla champions della Juve, ora in casa bianconera si pensa ad una rivoluzione generale.

Il primo a rischiare è proprio l’allenatore ex Napoli, in primis perchè la squadra non ha mostrato un gioco così brillante e anche anche i risultati ottenuti hanno deluso le aspettative della società e della tifoseria. La rosa della Juve è molto forte e ampia, la vincita del solo scudetto sembra piuttosto poco rispetto alle ambizioni di inizio stagione.

Ora bisognerà capire il presidente quali scelte adopererà per il futuro, se deciderà di dare fiducia a Sarri allora dovrà comprare calciatori adatti al suo modo di intendere il calcio, diversamente dovrà puntare ad un nuovo tecnico che guardi piu’ al risultato che al bel gioco. Simone Inzaghi potrebbe essere la persona adatta.