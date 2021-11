La Juventus vince ancora in Champions League e si garantisce la qualificazione agli ottavi di finale, la squadra di Allegri vince per 4-2 contro lo Zenit. Migliore in campo Dybala autore di una doppietta è un assist, in gol anche Morata e Chiesa. Beffa amara invece per L’Atalanta di Gesperini che viene ripresa nel recupero da un super gol di Cristiano Ronaldo, adesso la dea non potrà sbagliare più nulla se vuole centrare gli ottavi di finale