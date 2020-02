La ‘Lega Salvini Premier’ si organizza a livello locale sulla città di Caserta.

Caserta.Nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 Gennaio, si è tenuta una riunione organizzativa del partito a livello cittadino promossa dal coordinatore locale Finizio Di Tommaso, unitamente al responsabile giovanile Antonio Meluso, finalizzata all’organizzazione e al maggior radicamento sul territorio della città capoluogo. Nel corso dell’incontro sono stati toccati temi relativi alla città di Caserta: dal disastroso stato del manto stradale delle vie cittadine, agli innumerevoli problemi sia del centro storico che delle periferie, il tutto con un’amministrazione comunale targata PD sempre più assente rispetto alle esigenze dei cittadini e sempre più distante dai problemi di Caserta. All’incontro hanno preso parte i dirigenti, gli iscritti, i simpatizzanti e il gruppo giovanile della città capoluogo, unitamente ai dirigenti provinciali Marcello Vaio e Carmen D’Angelo insieme al segretario provinciale dei giovani del partito Renzo Carusone e al giovanissimo rappresentante studentesco Filippo Maturi. È intervenuto anche il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ a Caserta Salvatore Mastroianni.

“Lista di partito in campo anche per le elezioni comunali a San Nicola la Strada e Marcianise’- ha dichiarato-

Così come l’anno scorso la ‘Lega Salvini Premier’ fu presente alle elezioni comunali nelle città di Aversa, Capua, Castel Volturno e San Felice a Cancello, riuscendo ad eleggere, per la prima volta nella nostra provincia, consiglieri comunali direttamente dalle liste di partito, anche quest’anno per le amministrative della prossima primavera, nei Comuni superiori ai 15mila abitanti di Terra di lavoro, cioè nelle città di Marcianise e di San Nicola la Strada, si sta lavorando per mettere in campo la lista della Lega.

Si lavora su una sorta di doppio binario elettorale: il naturale radicamento del partito sul territorio e il tenere il più unita possibile la coalizione di centro destra, in modo da andare nella maniera più compatta possibile incontro agli appuntamenti elettorali.

”Devo ringraziare – dichiara il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni – sia i dirigenti locali che quelli provinciali che stanno lavorando sul territorio al fine di creare una lista di partito, e anche tutti coloro i quali stanno manifestano, giorno dopo giorno, con entusiasmo la propria disponibilità a far parte della squadra della ‘Lega Salvini Premier’ nei rispettivi Comuni di appartenenza”.