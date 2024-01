“La Leggenda del non là“. Il WWF organizza incontro al Circolo Nazionale il 27 gennaio

l 27 Gennaio alle ore 17,30, presso il Circolo Nazionale, in Piazza Dante a Caserta, si svolgerà l’ incontro organizzato dal WWF

“La Leggenda del non là“

reportage fotografico realizzato in Vietnam dalla fotografa viaggiatrice Bianca Adinolfi.

Per una cultura della non violenza, della pace e della protezione dell’ambiente, che persegua la sostenibilità e costruisca un mondo in cui l’umanità possa vivere in armonia con la Natura, nel Giorno della Memoria, il WWF con il Patrocinio della Città di Caserta, dedica un sentito pensiero di pace e di speranza, ricordando chi ha vissuto e chi vive i giorni bui della guerra.

Ogni volta che scoppia un conflitto, si mette a rischio la Biodiversità e si manifestano tanti “effetti collaterali” : distruzione diffusa e perdita di tante vite innocenti.

Tra gli “effetti collaterali” si stravolgono intere popolazioni con la loro storia, la loro cultura e le loro tradizioni.

In questo contesto, Bianca Adinolfi, fotografa viaggiatrice, racconterà, attraverso le sue fotografie, il modo in cui il Vietnam, faticosamente, ancora oggi cerca di colmare le voragini sociali e strutturali dovute alla guerra, aggrappandosi alle sue tradizioni, nonostante le tante contraddizioni ambientali.

Interverranno:

Il Sindaco di Caserta – Carlo Marino

L’Assessore alla Cultura – Vincenzo Battarra

Il fotografo viaggiatore – Giulio Festa

Nota: Il 27 Gennaio del 1945 l’ Armata Rossa libera i prigionieri del Campo di Concentramento di Auschwitz.

Purtroppo l’essere umano ha la memoria corta, infatti dopo pochi anni, scoppia un altro lungo e sanguinoso conflitto in Vietnam.

Il 27 Gennaio del 1973 i rappresentanti dei vari stati coinvolti nella guerra del Vietnam firmarono Gli Accordi di Pace di Parigi.

Questo 27 Gennaio continua a ricordarci che dovrebbe regnare la Pace e il rispetto tra i popoli della Terra.

Ogni qual volta inneschiamo la scintilla della guerra, spegniamo la luce della Vita.

Si spengono i sogni, le emozioni, si spengono i colori, si spengono i sorrisi.

Per info e prenotazioni: 340 2744028 – ‭349 7781938‬ –