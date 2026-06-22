” La meccanica delle ragazze”Raffaella R.Ferre’smonta e rimonta gli ingranaggi dell’ amore contemporaneo

Di Francesco Carissimo
Dopo il successo di critica e pubblico de Lo Stronzo Geniale, Raffaella R. Ferré torna in libreria
con il suo quarto romanzo, “La Meccanica delle Ragazze” (Colonnese Editore), un’opera che
esplora con ironia e spietata lucidità i meccanismi invisibili delle relazioni affettive. Dopo
l’anteprima nazionale al Salone del Libro di Torino e l’uscita ufficiale del 29 maggio 2026,
l’autrice incontrerà il pubblico casertano mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 18:00 alla Libreria
Feltrinelli di Caserta. Insieme all’autrice, interverranno le docenti e scrittrici Daniela Borrelli e
Barbara Bellani. La serata sarà arricchita dalle letture a cura del laboratorio di drammaturgia
del Liceo Classico “P. Giannone”. Questa tappa si inserisce nel tour promozionale che sta
attraversando l’Italia con presentazioni sempre molto partecipate, a conferma del grande
interesse suscitato dalla scrittura di Ferré, capace di dare voce alle ossessioni e alle speranze del
nostro tempo.
Il romanzo: quando l’amore è “paura con una buona reputazione”
Se nel precedente saggio l’autrice analizzava il manipolatore sentimentale, in questo nuovo
romanzo ribalta la prospettiva per raccontare chi lo ha amato e aspettato. L’obiettivo si sposta,
dunque, sull’universo femminile, esplorando il confine tra sentimento autentico e forme di
resistenza emotiva. Il romanzo indaga quella condizione in cui l’amore cessa di essere una forza
propulsiva per diventare una sorta di stasi: un’immobilizzazione nobilitata dalla società come
fedeltà o attesa romantica, ma che spesso nasconde il timore di affrontare la solitudine e il
rischio di fallire ancora. Protagonista della storia, Agostina Carbone, quarantenne originaria
della provincia campana e figlia dello storico meccanico del paese. Trasferitasi a Napoli,
Agostina guida una vecchia Fiat Panda rossa del 1994 con la luce interna rotta: un guasto
simbolico che le ricorda costantemente il giorno in cui, sette anni prima, la sua storia d’amore
più importante si è interrotta bruscamente con una telefonata. Un funerale di paese la costringe
a tornare nei luoghi delle sue origini e a incrociare nuovamente Mattia Lamerge, l’uomo che ha
rappresentato il suo lungo tempo sospeso. Qui, nel corso di una sola notte d’estate, sotto un
temporale improvviso, gli ingranaggi del passato tornano a muoversi, costringendo la
protagonista a decidere se restare ferma “ai box” dei propri ricordi o riprendere finalmente il
posto alla guida della propria vita.
“La Meccanica delle Ragazze” non è solo una storia d’amore,
ma un’indagine sull’identità e sul valore di sé,
in cui si racconta cosa accade quando
si smette di aspettare e si inizia, finalmente, a muoversi
L’Autrice
Raffaella R. Ferré è nata a Eboli e vive a Napoli. Collabora con Valigia Blu, The Vision e Il
Mattino, dove firma anche la rubrica settimanale “Di riffa o di Raffa”. Scrive longform su
fenomeni sociali, casi di cronaca e tutto quello che non torna: relazioni, fraintendimenti, piccole
storie e ossessioni dal quotidiano. Tra saggi, racconti e romanzi, ha costruito una scrittura che
tiene insieme analisi e istinto senza perdere il senso dell’umorismo. “La Meccanica delle
Ragazze” è il suo quarto romanzo.
«Dopo l’uscita de Lo Stronzo Geniale è successa una cosa bella e inattesa: molte persone hanno
cominciato a raccontarmi le loro storie d’amore. Quasi sempre erano storie nate male o finite peggio. Storie di attese, illusioni, compromessi, piccole umiliazioni quotidiane. Le porto ancora
tutte con me e La Meccanica delle Ragazze nasce anche da lì. Quelle storie meritavano
qualcosa di più di un’analisi. Meritavano dei personaggi, un’ambientazione, una notte in cui
tutto può succedere, cambiare o rompersi definitivamente. Ho voluto tornare alle tematiche di
identità, manipolazione, dinamiche affettive, ma attraversandoli dentro una storia, con una
protagonista viva, contraddittoria e imperfetta, e una tensione narrativa che usa le relazioni
sentimentali per parlare anche di valore, potere, desiderio e paura di non essere mai
abbastanza. È un romanzo che parte dall’amore moderno, ma non si ferma lì».
dalla fascetta editoriale:
Divertente e intelligente,vi innamorerete
di Agostina e della sua Panda
Gianni Solla.
PRESENTAZIONE A CASERTA
Il tour di presentazioni del romanzo farà tappa a Caserta per un appuntamento speciale:
Mercoledì 24 giugno 2026 – ore 18:00 Libreria Feltrinelli – Corso Trieste, Caserta
Intervengono con l’autrice:
Daniela Borrelli
Barbara Bellani
L’incontro sarà impreziosito dalle letture a cura del Laboratorio di Drammaturgia del Liceo
Classico “P. Giannone” di Caserta.
SCHEDA TECNICA
Titolo: La Meccanica delle Ragazze
Autrice: Raffaella R. Ferré
Editore: Colonnese Editore
Collana: Passaggi
Prezzo: 12,00 €
Pagine: 200
ISBN: 9791281142862
Il romanzo è disponibile in tutte le librerie e sulle principali piattaforme online.
Per informazioni: www.colonneselibrerie.it