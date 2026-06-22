” La meccanica delle ragazze”Raffaella R.Ferre’smonta e rimonta gli ingranaggi dell’ amore contemporaneo

Di Francesco Carissimo

Dopo il successo di critica e pubblico de Lo Stronzo Geniale, Raffaella R. Ferré torna in libreria

con il suo quarto romanzo, “La Meccanica delle Ragazze” (Colonnese Editore), un’opera che

esplora con ironia e spietata lucidità i meccanismi invisibili delle relazioni affettive. Dopo

l’anteprima nazionale al Salone del Libro di Torino e l’uscita ufficiale del 29 maggio 2026,

l’autrice incontrerà il pubblico casertano mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 18:00 alla Libreria

Feltrinelli di Caserta. Insieme all’autrice, interverranno le docenti e scrittrici Daniela Borrelli e

Barbara Bellani. La serata sarà arricchita dalle letture a cura del laboratorio di drammaturgia

del Liceo Classico “P. Giannone”. Questa tappa si inserisce nel tour promozionale che sta

attraversando l’Italia con presentazioni sempre molto partecipate, a conferma del grande

interesse suscitato dalla scrittura di Ferré, capace di dare voce alle ossessioni e alle speranze del

nostro tempo.

Il romanzo: quando l’amore è “paura con una buona reputazione”

Se nel precedente saggio l’autrice analizzava il manipolatore sentimentale, in questo nuovo

romanzo ribalta la prospettiva per raccontare chi lo ha amato e aspettato. L’obiettivo si sposta,

dunque, sull’universo femminile, esplorando il confine tra sentimento autentico e forme di

resistenza emotiva. Il romanzo indaga quella condizione in cui l’amore cessa di essere una forza

propulsiva per diventare una sorta di stasi: un’immobilizzazione nobilitata dalla società come

fedeltà o attesa romantica, ma che spesso nasconde il timore di affrontare la solitudine e il

rischio di fallire ancora. Protagonista della storia, Agostina Carbone, quarantenne originaria

della provincia campana e figlia dello storico meccanico del paese. Trasferitasi a Napoli,

Agostina guida una vecchia Fiat Panda rossa del 1994 con la luce interna rotta: un guasto

simbolico che le ricorda costantemente il giorno in cui, sette anni prima, la sua storia d’amore

più importante si è interrotta bruscamente con una telefonata. Un funerale di paese la costringe

a tornare nei luoghi delle sue origini e a incrociare nuovamente Mattia Lamerge, l’uomo che ha

rappresentato il suo lungo tempo sospeso. Qui, nel corso di una sola notte d’estate, sotto un

temporale improvviso, gli ingranaggi del passato tornano a muoversi, costringendo la

protagonista a decidere se restare ferma “ai box” dei propri ricordi o riprendere finalmente il

posto alla guida della propria vita.

“La Meccanica delle Ragazze” non è solo una storia d’amore,

ma un’indagine sull’identità e sul valore di sé,

in cui si racconta cosa accade quando

si smette di aspettare e si inizia, finalmente, a muoversi

L’Autrice

Raffaella R. Ferré è nata a Eboli e vive a Napoli. Collabora con Valigia Blu, The Vision e Il

Mattino, dove firma anche la rubrica settimanale “Di riffa o di Raffa”. Scrive longform su

fenomeni sociali, casi di cronaca e tutto quello che non torna: relazioni, fraintendimenti, piccole

storie e ossessioni dal quotidiano. Tra saggi, racconti e romanzi, ha costruito una scrittura che

tiene insieme analisi e istinto senza perdere il senso dell’umorismo. “La Meccanica delle

Ragazze” è il suo quarto romanzo.

«Dopo l’uscita de Lo Stronzo Geniale è successa una cosa bella e inattesa: molte persone hanno

cominciato a raccontarmi le loro storie d’amore. Quasi sempre erano storie nate male o finite peggio. Storie di attese, illusioni, compromessi, piccole umiliazioni quotidiane. Le porto ancora

tutte con me e La Meccanica delle Ragazze nasce anche da lì. Quelle storie meritavano

qualcosa di più di un’analisi. Meritavano dei personaggi, un’ambientazione, una notte in cui

tutto può succedere, cambiare o rompersi definitivamente. Ho voluto tornare alle tematiche di

identità, manipolazione, dinamiche affettive, ma attraversandoli dentro una storia, con una

protagonista viva, contraddittoria e imperfetta, e una tensione narrativa che usa le relazioni

sentimentali per parlare anche di valore, potere, desiderio e paura di non essere mai

abbastanza. È un romanzo che parte dall’amore moderno, ma non si ferma lì».

dalla fascetta editoriale:

Divertente e intelligente,vi innamorerete

di Agostina e della sua Panda

Gianni Solla.

PRESENTAZIONE A CASERTA

Il tour di presentazioni del romanzo farà tappa a Caserta per un appuntamento speciale:

Mercoledì 24 giugno 2026 – ore 18:00 Libreria Feltrinelli – Corso Trieste, Caserta

Intervengono con l’autrice:

Daniela Borrelli

Barbara Bellani

L’incontro sarà impreziosito dalle letture a cura del Laboratorio di Drammaturgia del Liceo

Classico “P. Giannone” di Caserta.

SCHEDA TECNICA

Titolo: La Meccanica delle Ragazze

Autrice: Raffaella R. Ferré

Editore: Colonnese Editore

Collana: Passaggi

Prezzo: 12,00 €

Pagine: 200

ISBN: 9791281142862

Il romanzo è disponibile in tutte le librerie e sulle principali piattaforme online.

Per informazioni: www.colonneselibrerie.it