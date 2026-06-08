La Mondadori apre gli incontri con l’autore. Alessia Castellini ha presentato “La malarema”

Maddaloni (CE) – Esordio positivo per gli incontri culturali alla Mondadori Bookstore con il patrocinio del comune di Maddaloni.

Le sorelle Antonella e Ilaria Di Francesco, dopo aver rilevato la storica edicola, punto di riferimento decennale nella centrale piazza Umberto I, hanno affiancato a questa attività la libreria che, inaugurata poco più di un mese fa con grande successo di partecipazione cittadina e non, con la sua prima iniziativa ufficiale, tenutasi domenica 7 giugno, afferma la sua vocazione a diventare un punto di riferimento culturale per la città.

Ospite di questo nuovo salotto culturale cittadino la giovane scrittrice siciliana Alessia Castellini, che ha presentato il suo nuovo romanzo, La malarema. L’autrice, già apprezzata per Il sentiero delle formichelle, ha guidato i presenti in un viaggio nella sua Sicilia, tra memoria, tradizioni antiche e denuncia sociale. Al centro del racconto, l’affascinante e poco conosciuto mondo del bisso, la preziosa “seta del mare”, che diventa metafora di resilienza, identità e lavoro femminile tramandato nei secoli.

A dialogare con Alessia Castellini sono state l’assessore alla cultura Caterina Ventrone, che ha sottolineato l’importanza di sostenere un presidio culturale nuovo e già molto partecipato, e la giornalista Lucia Grimaldi, direttrice della nostra testata, che ha guidato la conversazione con domande mirate e un taglio divulgativo capace di coinvolgere il pubblico.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, confermando il crescente interesse della comunità per momenti di confronto culturale di qualità. L’incontro ha arricchito ulteriormente il calendario di appuntamenti che negli ultimi anni sta contribuendo a rendere Maddaloni una città dinamica, attenta ai libri e ai luoghi che li promuovono.

Nuovi appuntamenti sono già in programma con un calendario di incontri che coinvolgerà importanti scrittori del panorama locale e nazionale.