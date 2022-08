La nuova Casertana si presenta alla città. Da oggi parte la scalata alla lega pro

Con la giornata di ieri appena conclusa possiamo dire che è ufficialmente iniziata la nuova stagione della Casertana. I falchetti nella splendida location del Belvedere di San Leucio si sono presentati hai propri tifosi.

Buona la risposta del tifo che si è presentato in buon numero. Non solo entusiasmo per l’inizio della nuova stagione ma anche per le parole del presidente D’Agostino. Il presidente rosso blu ha promesso alla tifoseria una bella sorpresa domenica , vedremo se sarà un colpo che possa aiutare la scalata verso la serie c. Intanto domenica si comincia con la coppa Italia di categoria, arriverà al Pinto la Mariglianese