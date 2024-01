La Paperdi Juvecaserta 2021 lancia il suo merchandising: è attiva, infatti, sul sito della Macron, sponsor tecnico del club, la prima linea di merchandising personalizzato con il marchio Juvecaserta 2021. I capi di abbigliamento e gli altri gadget sono in vendita al momento solo online (https://clubshop.macron.com/ ravenna/juve-caserta-2021).

Grazie alla collaborazione con Macron, leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear, è stata messa a disposizione una ricca linea di prodotti merchandising dedicata a tutti i sostenitori casertani, che potranno vestire il bianconero come i propri beniamini e portare il brand JC e il Macron Hero anche lontano dai campi di gioco.

Come nella tradizione di Macron, sono stati scelti prodotti a basso impatto ambientale e di alta gamma personalizzati con il logo della Juvecaserta 2021 allo scopo di promuovere, anche in maniera visiva, il legame di appartenenza alla Juvecaserta.

I prodotti

Nella linea di merchandising sono presenti prodotti classici di abbigliamento, come magliette, polo, felpe, pantaloni, cappellini e borse; oggetti utili per il lavoro, come lo zaino e la borsa porta computer. Non mancano, però, anche altri prodotti, come lo scaldacollo, l’accappatoio e l’asciugamano.

Per le taglie dell’abbigliamento è prevista un’ampia gamma di scelta (3XS, XXS, XS, S M L, XL, XXL, 3XL) ed i capi possono essere scelti nella versione uomo o donna.

«Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella nostra missione di connetterci con i nostri fan in modi significativi», sottolinea il presidente Francesco Farinaro. «Vogliamo che ogni appassionato di basket si senta parte integrante della nostra famiglia, e questo merchandising è un modo tangibile per farlo»