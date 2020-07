La Parrocchia Nostra Signora di Loreto organizza Estate Giovani 2020: il programma di questo week-end

La Parrocchia di Nostra Signora di Loreto di Via Appia Maddaloni ha promosso una programmazione ricca di iniziative per l’estate, dedicata soprattutto ai giovani, ma non solo.

Nell’ambito di questo progetto, il fine settimana sarà così :

Venerdì sera dalle 21.00 nei pressi dell’area verde di fronte al bar ” il Ritorno”, per tutti semplicemente da Giulio, ci sarà un momento di comunità e di incontro con uno degli autori di Made in Sud, notissima trasmissione di RAI 2. Rosario Toscano in arte Giggino don Perignon, sarà intervistato dalla dott.ssa Lucia Grimaldi di Belvederenews. Saranno soddisfatte tante curiosità dei suoi fan: come nasce la scrittura per i cabarettisti, un breve racconto della sua carriera e dei progetti futuri. Non mancherà il saluto di Don Marco che anticiperà il momento di cabaret tra esilaranti battute e tante risate.

Sabato sera invece l’appuntamento è con il cinema. Seconda proiezione, dopo il successo della visione di “Solo Dio mi fermerà” , pellicola che narra la vita di don Salvatore d’Angelo, sempre nel cortile della famiglia Tedesco, si assisterà alla proiezione di un film scelto proprio da don Marco: STATE BUONI SE POTETE. Con Johnny Dorelli.

Il film racconta la parabola dell’immaginario brigante Cirifischio che, sin da bambino, incrocia le proprie vicende con quelle di San Filippo Neri, inventore dell’Oratorio, e con quelle della bella e devota Leonetta.

