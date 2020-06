La Pentecoste nel racconto della comunità della parrocchia di Nostra Signora di Loreto

La Pentecoste è la celebrazione in cui si festeggia la discesa dello Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità. La Chiesa celebra anche la sua nascita, perchè proprio dopo questo episodio iniziano le predicazioni degli apostoli e le loro opere missionarie nel mondo. La data della Pentecoste coincide con la 7° domenica che segue Pasqua, ossia 50 giorni dopo la Resurrezione.

Una festa molto sentita che don Marco con i suoi fedeli ha celebrato in piena sicurezza, godendo anche dello spazio antistante la parrocchia di via Appia, per poter accogliere quante più persone possibili. Infatti già alla liturgia del sabato, vigilia di Pentecoste, erano presenti circa 140 persone per questa messa organizzata dal “comitato festeggiamenti della Nostra Signora di Loreto” .

Soddisfatto don Marco che ha dichiarato: “Nonostante le previsioni meteo contrari la Madonna ha donato un cielo limpido, una serata serena con i colori mariani, azzurro, bianco e rosa. Insieme al Comitato tanti hanno partecipato con amore e con profondo spirito di servizio per allestire il tutto: dalla sacrestana alle catechiste, dalle lettrici ai ragazzi della parrocchia. L’occasione della Pentecoste per la parrocchia Nostra Signora di Loreto è stata la conferma, dopo questa lunga pausa in presenza, di un cammino spirituale che procede concretamente attraverso il servizio e la comunione.”

La messa è stata celebrata anche con la diretta FaceBook sulla pagina New RADIO NETWORK per arrivare a tutti coloro non potevano essere presenti.

I collaboratori Antonietta di Caprio e Michele della Valle così si sono espressi al termine delle celebrazioni:

“Anche in questo periodo dove la pandemia sta compromettendo la speranza, abbiamo avuto testimonianza che a Dio e alla Santissima Vergine Maria,nulla è impossibile. Sabato sera, molti giovani e fedeli sono stati presenti a questo momento di preghiera importante

La Pentecoste e la chiusura del mese Mariano sono stati momenti di preghiera intensi e bellissimi dove personalmente abbiamo avuto la certezza di non essere soli e abbandonati, ma con Dio e con la Nostra Signora, dai quali nessuno ci può separare. Possiamo testimoniare che la nostra comunità esiste ed è presente.”

La signora Cira in rappresentanza delle accollatrici, ci ha voluto raccontare quanto sia ancor più sentita rispetto al passato questa giornata :

“Sabato 30 maggio 2020, è stato per i fedeli della Parrocchia Nostra Signora di Loreto un giorno importante, perché finalmente abbiamo potuto partecipare alla Santa Messa in onore della nostra madre Celeste, dopo un periodo di restrizioni che ci ha tenuti forzatamente lontano dalla vita parrocchiale. Doveva essere un anno particolarmente importante per la nostra parrocchia, visto che il 2020 è stato ufficialmente proclamato anno del Giubileo lauretano. Il covid 19 ci ha però impedito di realizzare tutti i nostri propositi. Grazie all’intercessione della Madonna, credo che il momento di Fede vissuto sabato abbia racchiuso tutte le celebrazioni che erano state programmate. Vedere la comunità radunarsi, i collaboratori i giovani, le accollatrici, le catechiste, il comitato festeggiamenti e il nostro presidente e responsabile del comitato pastorale, mi ha emozionato e mi ha fatto capire come venerare la Madonna va oltre ogni impedimento. Pertanto ringrazio infinitamente il nostro parroco don Marco Zuppardi, nostra guida e nostro punto di riferimento. Grazie don Marco, ma soprattutto grazie alla nostra madre Celeste.”

Infine il pensiero di una giovane, Martina Tedesco:

“Il 30 maggio 2020 è stato e rimarrà un giorno memorabile per tutta la comunità della parrocchia “N. S. Di Loreto“, perché finalmente dopo un lungo periodo di domicilio forzato, abbiamo avuto l’opportunità e, aggiungo, la fortuna di aver partecipato alla celebrazione della Santa messa tenuta dal parroco Don Marco Zuppardi per festeggiare la chiusura del mese mariano. Nonostante qualche difficoltà a causa dei distanziamenti necessari, è stata per tutti una grande emozione. Io personalmente ho sentito finalmente, di nuovo il cuore aprirsi, ho provato una grande gioia nel vedere il sorriso stampato sul volto di chi, per questa parrocchia spende il suo tempo e le sue energie. A tale riguardo voglio fare un ringraziamento speciale al nostro parroco in primis, ma anche a tutti i componenti del comitato festeggiamenti, i giovani che sono l’anima della parrocchia, alle catechiste e soprattutto il direttore del consiglio pastorale cavalier Gioacchino di Lillo. “

Queste testimonianze non solo raccontano un momento importante per i cattolici e di come sia stato vissuto, ma evidenziano il forte legame di comunità che ha rinsaldato le sue radici intorno alla parrocchia di Loreto e a don Marco, fulcro di un quartiere che vive a tutto tondo in comunità con impegno e collaborazione in attività collegate alla chiesa, ad esso correlate e collaterali per dare il suo modesto quanto concreto contributo alla crescita sociale, umana e culturale della propria città.

Foto in copertina di Giuseppe Diodati