La preside illustre è Rosa Suppa, dirigente dell’istituto che abbraccia 2 comuni

Maddaloni. Nella serata di ieri, nell’ambito della IV edizione de ” L’ Illustre maddalonese” organizzata dalla Pro Loco “San Michele”, nella categoria “Dirigenti Scolastici” è stata premiata la preside Rosa Suppa. La preside che da 4 anni dirige l’I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”, unico istituto comprensivo in città che insiste su 2 comuni, Maddaloni e Valle di Maddaloni appunto, ha dedicato il riconoscimento ricevuto ai suoi alunni.

Il suo impegno e la sua abnegazione nello svolgimento del proprio ruolo sono noti a tutta la comunità scolastica che la circonda. In 4 anni è riuscita a rilanciare una scuola che è distribuita territorialmente in 3 zone distinte, che ospita una platea eterogenea, complessa e variegata.

Le sue competenze e la sua passione hanno permesso di costruire collaborazioni proficue con tutto il personale che dirige, ma soprattutto con gli alunni, dai piccolissimi bimbi di 2 anni e mezzo fino agli studenti adolescenti della scuola secondaria. Fondamentale è stato anche l’approccio con le famiglie e con il territorio, che non si è mai interrotto, neanche nei periodi più bui e difficili della pandemia.

Oggi la preside Suppa dirige una scuola efficiente, incentrata sui bisogni formativi ed educativi delle alunne e degli alunni, che parte dalla didattica in classe per aprirsi ad esperienze di vita reale, trasversali ed interdisciplinari, in stretta e continua collaborazione con tutti gli agenti educativi della città e non solo.

Tutta la comunità scolastica ne approfitta per congratularsi con la dirigente Rosa Suppa asserendo con orgoglio di avere una preside illustre che li guida e li coadiuva giorno dopo giorno, non solo oggi ma da 4 anni. Maddaloni lo ha scoperto adesso noi lo sapevamo già!