LA REGGIA DI CASERTA APRE STRAORDINARIAMENTE ANCHE IL 15 AGOSTO

La reggia di Caserta aperta straordinariamente anche il 15 agosto , con i seguenti appuntamenti :

Appartamenti Reali dalle 8.30 alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.15;

Cappella Palatina dalle 8.30 alle 18.15 con ultimo accesso alle 18.10;

Giardino Inglese dalle 8.30 alle 18 con ultimo accesso alle 17;

Parco Reale dalle 8.30 alle 19 con ultimo accesso alle 18;

Chiuso il Teatro di Corte.

Lo fa per promuovere il proprio patrimonio , i biglietti sono acquistabili o online o direttamente in sede , presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone , si ricorda che non è possibile accedere al congresso vanvitelliano prima dell’orario sottoscritto e di non recarsi agli ingressi con largo anticipo .

Le file per l’entrata saranno distinte una solo per il parco e l’altra per parco +appartamenti.