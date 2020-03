La Reggia di Caserta condivide la sua bellezza attraverso il web

CASERTA – Sono decine le iniziative sul web per continuare a condividere bellezza attraverso la campagna #iorestoacasa in compagnia della Reggia di Caserta.

In queste settimane di chiusura dei luoghi della cultura, il Complesso vanvitelliano ha ideato e realizzato tantissime iniziative finalizzate a creare, mantenere vivo e rinsaldare il legame con chi già nutre un profondo amore per il suo patrimonio ma anche con chi non lo conosce ancora.

Rubriche social, fotografie e video, vignette, musica, curiosità e podcast per la programmazione web della Reggia di Caserta che sta affascinando e coinvolgendo centinaia di migliaia di utenti della rete. La visita virtuale del Museo con una guida d’eccezione, il direttore generale Tiziana Maffei, ha registrato oltre 100.000 visualizzazioni.

Questi gli appuntamenti sui nostri social (Facebook, Instagram e Twitter), sul nostro sito istituzionale, sui nostri canali YouTube e Spotify e sulla piattaforma Anchor:

– “Scopri la Reggia”: il Museo mette in mostra alcuni suoi gioielli permettendo ai visitatori digitali di conoscere curiosità e meraviglie degli Appartamenti Reali, del Parco Reale e del Giardino Inglese.

– Le vignette di Davide Racca: le opere realizzate in digitale con tavola grafica sono uno spunto di riflessione in questo particolare momento di difficoltà. Una lettura dissacrante e ironica del patrimonio del Complesso vanvitelliano attraverso la vivificazione delle opere d’arte, che si animano e si trovano a fare i conti con un’insolita assenza di ammiratori.

– “La Reggia da casa tua”: condividi con gli altri l’immagine della Reggia di Caserta scattando una fotografia da casa: il Palazzo Reale e il suo Parco fanno parte della vita quotidiana dei cittadini di Caserta e non solo.

– “Restauri reali”: foto e video dei restauri realizzati negli ultimi mesi con la testimonianza degli esperti.

Guarda: Il Restauro della Platea di San Leucio: https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/restauri-reali-in-corso-lintervento-sulla-platea-di-san-leucio/

Il Restauro della lanterna del Cannocchiale: https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/restauro-della-lanterna-del-cannocchiale/

Il Restauro dei portelloni della Reggia: https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/restauri-reali-torna-oro-portelloni-reggia-di-caserta/

– “Sguardi oltre”: video realizzato con gli scatti fotografici degli scorci e dei dettagli più belli realizzati da Fabio Caricchia

– Playlist Spotify: per celebrare il legame con la musica, sul nostro canale è possibile ascoltare liste di brani scelte dal direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, dal direttore generale Musei Antonio Lampis, dal personale del Museo e da personaggi del territorio e del mondo della musica e dell’arte. Tra gli altri ascolta le playlist di Clementino, Rosanna Marziale e Francesco Martucci. Ci sono poi le colonne sonore scelte per i runner e quelle ispirate dalla visita agli Appartamenti Reali e al Parco Reale.

– Podcast: per “osservare” la Reggia di Caserta da una prospettiva differente, più intima e interiore, è disponibile una breve narrazione sul Teatro di Corte e da questa settimana nuovi interessanti contenuti. Puoi ascoltarli sulla piattaforma Anchor: https://anchor.fm/reggiadicaserta e su Spotify, Google Podcast, Radio Public e Breaker.

Ecco i nostri indirizzi social: http://www.facebook.com/reggiaufficiale/​;www.youtube.com/reggiadicaserta; www.instagram.com/reggiadicaserta;www.twitter.com/reggiadicaserta; www.bit.ly/reggiadicaserta_spotify

La Reggia di Caserta ha, inoltre, aderito alle campagne social del MiBACT: #iorestoacasa, #litaliachiamò, #Dantedì e #ArTYuoReady? con video, fotografie e contributi di studiosi ed esperti del mondo dell’arte.

Un grande lavoro di squadra per una Reggia di Caserta a porte chiuse, ma con il cuore aperto!​

​