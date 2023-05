Caserta. La Reggia Illuminata di rosso per festeggiare la giornata internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa . In questo modo l’Amministrazione Comunale ieri, lunedì’ 8 maggio 2023, ha voluto omaggiare la CRI -Comitato di Caserta presenziata da Teresa Natale costantemente impegnata sul territorio al fianco dei più’ deboli per garantire loro supporto fisico e psicologico .

Nella tardi serata di Ieri, il Sindaco di Caserta Carlo Marino ha voluto incontrare una delegazione di volontari CRI per ringraziarli personalmente a nome dell’ intera città di Caserta per l’enorme mole di lavoro che , volontariamente, ogni giorno gli stessi mettono a disposizione dell’ intera cittadinanza.

l’atmosfera magica di Piazza Carlo III , completamente illuminata di rosso, ha fatto da cornice alla foto che ha immortalato il Primo Cittadino con il Presidente CRI- Comitato di Caserta Teresa Natale e i numerosi volontari presenti sul posto.

Ad omaggiare la Croce Rossa anche una delegazione della Polizia Municipale di Caserta.