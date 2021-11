La Reggia illuminata di viola per la Giornata Mondiale della Prematurità

Ogni anno nascono nel mondo circa 15 milioni di neonati prematuri, cioè prima della 37ª settimana di gestazione, in Italia oltre 30.000, il 6,9% delle nascite, tasso che con la pandemia è aumentato all’11,2% nei parti da donne con infezione da Sars-Cov-2 (Registro Covid SIN).

Il 17 novembre, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), manifestazione globale, celebrata in più di 60 paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

In tale occasione alcuni monumenti e ospedali di tutta Italia, tra cui la Reggia di Caserta, si sono illuminati di viola. Il tema della campagna di quest’anno è stato Zero Separation, “Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori”, promossa dalla European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), per continuare a difendere il ruolo prioritario di mamma e papà, ancor di più in periodo Covid. I genitori non sono infatti degli ospiti, ma sono una presenza fondamentale per i piccoli.

In occasione della Giornata, la SIN ha evidenziato alcuni importanti punti e proposto iniziative legate alla prematurità: l’impatto della pandemia sull’assistenza in Terapia Intensiva Neonatale (TIN); l’importanza della donazione del latte materno per i neonati prematuri; il ruolo del Follow-up dei neonati pretermine; gli Standard, per cure neonatali eque e di elevata qualità per tutti.

“Sono più di 30.000 i bambini che ogni anno nascono prematuri nel nostro paese. Grazie ai progressi della medicina e alle cure del nostro Servizio Sanitario Nazionale sempre più spesso si riescono a superare tutte le difficoltà. Oggi, Giornata Mondiale della Prematurità, è l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a questi piccoli combattenti e ai loro genitori”. Queste le parole di ieri del Ministro Roberto Speranza in occasione della Giornata mondiale della prematurità