La rivincita personale di Gianluca Turchetta e quel amore con Caserta viscerale

Alla fine il sogno playoff è terminato nelle polemiche per una decisione arbitrale molto discutibile, ma se i falchetti sono riusciti a giocare questi playoff lo devono anche al loro flautista ufficiale Gianluca Turchetta. L’attaccante rosso blu arrivato nel mercato di riparazione se reso subito grande protagonista, se qualche tifoso aveva dubbi sulla sua forma fisica dopo l’infortunio, il ragazzo dalla prima gara ha subito tolto ogni dubbio. Per lui 4 gol e 1 assist in 18 gare, un rendimento molto positivo considerando che la sua miglior stagione in carriera fu proprio a Caserta nella stagione 2017-2018 quando riuscì a realizzare 8 reti in 35 gare ufficiale, vedremo cosa succederà in estate ma la speranza di tutti tifosi e addetti i