La Roma pensa al nuovo direttore sportivo, potrebbe esserci in occasione per Burdisso

In casa Roma si comincia a pensare al futuro, mentre continua a tenere banco la questione cessione della società capitolina, in casa gialorossa si è cominciato anche a pensare a chi potrà essere il nuovo direttore sportivo. Fonti vicino allo società riferiscono di un interesse per Burdisso, l’ex difensore della Roma potrebbe essere il candidato numero uno a prendere il posto. Tutto dipenderà però ancje da chi sarà composta la nuova società, che in questo momento sembra essere molto vicina a Friedkin