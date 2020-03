La solidarietà ai tempi del COVID-19. Gli albergatori casertani donano kit igienizzanti alla Caritas Caserta

CASERTA – Si moltiplicano gli sforzi sul territorio casertano per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, che sta alimentando una grande rete di solidarietà. In un periodo in cui ognuno può fare la propria parte si è rivelato infatti importante il contributo misericordioso di quanti nel loro piccolo si rendono parte attiva di una macchina impegnativa da gestire giorno dopo giorno e sempre in funzione per aiutare la gente in difficoltà.

Per il grande senso di operatività dimostrato, il direttore Caritas Organismo Pastorale della Diocesi di Caserta, don Antonello Giannotti, ha sentito di esprimere sin da ora un sentito ringraziamento da parte di tutti i membri della Caritas diocesana alla categoria dei commercianti che sta dando una mano supportando una serie di iniziative, quali la spesa sospesa, e a cui si è aggiunta una delegazione di albergatori di Caserta che in questi giorni ha contribuito in maniera preziosa fornendo Kit completi indispensabili per la detergenza/disinfezione da destinare alle persone bisognose.

Un gesto significativo e unico realizzato su iniziativa del direttore dell’Hotel Europa”, Francesco Lanzante, che si é sempre dimostrato attento alle esigenze e alle sofferenze degli ultimi, rese ancor più acute in questo momento di crisi globale. I kit di detergenza personale, infatti, sono stati messi a disposizione con cristiana generosità dagli albergatori Francesco Lanzante – Hotel Europa, Daniele Garofalo – Hotel Royal e Sebastiano Simone – Hotel dei Cavalieri.

Tre strutture alberghiere casertane appartenenti a diverse catene, ma unite da un sentimento di vicinanza che li ha indotti ad intervenire tempestivamente facendo sentire in maniera tangibile il loro sostegno. A partire già da domani i kit composti da bagnoschiuma, igienizzanti, mascherina, shampoo, dentifricio e schiuma da barba, saranno distribuiti sul territorio dagli operatori della Caritas, assicurando una necessità semplice, ma fondamentale ora quale l’igiene personale.