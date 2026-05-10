La “Vasca Castellone” rinasce: il verde pubblico torna cuore della comunità

Da marzo 2026 la “Vasca Castellone”, storica area verde dei comuni atellani rimasta chiusa per lungo tempo, è tornata finalmente a vivere grazie all’intervento di recupero e riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale di Succivo guidata dal sindaco Salvatore Papa. Un investimento importante a favore dei cittadini e di tutti coloro che scelgono il parco per praticare sport, trascorrere il tempo libero o semplicemente rilassarsi all’aria aperta. La rinascita della Vasca Castellone rappresenta oggi un esempio concreto di quanto il verde urbano possa trasformarsi in un autentico spazio di aggregazione sociale e culturale. L’area si presenta completamente rinnovata e dotata di numerosi servizi: un campo da basket, tavoli da scacchi, attrezzature per attività aerobica, un’area dedicata agli amici a quattro zampe, un punto ristoro, percorsi sicuri per gli amanti del running e postazioni per il tennis tavolo, il tutto arricchito da panchine e aiuole curate. Un luogo restituito alla collettività che, in pochi mesi, è diventato punto di riferimento per iniziative senza scopo di lucro e momenti di condivisione intergenerazionale. Proprio domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Michele Russo e Carmine Spaventa hanno organizzato un torneo di tennis tavolo, il celebre “ping pong”, coinvolgendo partecipanti di tutte le età, compresi numerosi settantenni. Grazie anche al sostegno di sponsor locali, la manifestazione si è conclusa con una premiazione molto apprezzata dai presenti, confermando ancora una volta il valore sociale di iniziative nate dal basso e capaci di unire la comunità. Durante la giornata non è mancato il contributo delle mamme presenti, che hanno allestito l’area con decorazioni e dettagli capaci di creare un’atmosfera di festa e partecipazione. Un’immagine simbolica di tre generazioni riunite nello stesso luogo, tra sport, convivialità e senso di appartenenza. A conquistare il primo posto del torneo è stato Nicola Lavino. La rinascita della Vasca Castellone dimostra come investire nelle aree pubbliche e nel verde urbano non significhi soltanto riqualificare uno spazio fisico, ma creare occasioni di incontro, inclusione e crescita sociale. In un tempo in cui le città hanno sempre più bisogno di luoghi condivisi, esperienze come questa raccontano il valore concreto di una comunità che si ritrova attorno ai propri spazi comuni.