La vincitrice di X Factor Italia Rob incontra i fan al Centro Campania

Il Centro Commerciale Campania ospita un evento speciale dedicato alla musica e al grande pubblico: mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, in Piazza Campania, arriva Rob, trionfatrice dell’ultima edizione di X Factor Italia, per incontrare i fan in occasione del firmacopie e meet & greet del suo nuovo progetto discografico “Chaos Perfetto”.

Dopo aver conquistato pubblico e critica grazie al suo talento, alla sua personalità artistica e a una voce capace di lasciare il segno, Rob si conferma come uno dei nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana.

Con Chaos Perfetto, l’artista apre un nuovo capitolo del proprio percorso musicale, portando al pubblico un progetto intenso, contemporaneo e autentico. L’appuntamento al Campania sarà l’occasione per incontrarla da vicino, ricevere un autografo, scattare una foto e condividere un momento esclusivo con lei.

Modalità di partecipazione

Per accedere al firmacopie e meet & greet sarà necessario:

• acquistare una copia del CD “Chaos Perfetto” presso Mondadori Megastore

• scaricare l’App IO&CAMPANIA

• recarsi all’Infopoint in Piazza Campania con lo scontrino di acquisto per ritirare il pass di accesso

I pass saranno disponibili dal 9 maggio, fino a esaurimento disponibilità.

Il Campania sempre più casa dei grandi eventi

Con iniziative di richiamo nazionale e ospiti tra i più amati dal pubblico, il Centro Commerciale Campania continua a offrire esperienze uniche e occasioni di intrattenimento di alto profilo.

Per maggiori informazioni: www.campania.com