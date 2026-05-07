Premiazione dei medici. La cerimonia

40 E 50 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Giovedì 7 maggio la cerimonia di premiazione organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i traguardi dei 50 e dei 40 anni di iscrizione all’Albo. L’evento sarà ospitato alle 15,30 al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista.

Saranno 56 i medici e odontoiatri premiati per i cinquant’anni di carriera, ai quali verrà consegnata la medaglia come segno di riconoscenza per il lungo e appassionato servizio alla professione. Riconoscimenti anche per 152 medici che festeggiano quarant’anni di iscrizione, ai quali sarà conferita una pergamena celebrativa.

Alla cerimonia prenderanno parte anche i familiari dei premiati. A fare gli onori di casa sarà il presidente Carlo Manzi, insieme con l’intero Consiglio Direttivo dell’Ordine, che conferma così una tradizione consolidata nel tempo, volta a riconoscere pubblicamente il valore dell’impegno professionale e umano dei propri iscritti.

«Questo momento rappresenta non solo un doveroso tributo alla carriera dei nostri colleghi, ma anche un’occasione per riaffermare i valori etici e deontologici che guidano la professione medica», sottolinea il presidente Manzi.