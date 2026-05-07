Walter Ricci apre la rassegna alla Terrazza Leuciana

Il 29 maggio il Complesso Monumentale UNESCO si trasforma in un palcoscenico intimo e potentissimo, dove jazz, ritmi latini e lingua napoletana si fondono in una miscela unica.

A partire dal 29 maggio, il Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio – Patrimonio Unesco – cesserà di essere solo uno dei luoghi più suggestivi di Caserta per trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Nasce così la quarta edizione di Terrazza Leuciana, ormai considerata uno degli appuntamenti imperdibili della stagione culturale casertana.

Quest’anno, però, la kermesse non si limita a confermare le aspettative: alza di molto l’asticella, portando a San Leucio artisti di caratura internazionale. Ma il vero fulcro, il momento destinato a fare più rumore è il primo concerto del 29 maggio (ore 21:00) con Walter Ricci e il suo progetto “Neapolis Mambo”. CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Esclusività e scenografia: il cortile interno cambia le regole del gioco

Per dare il massimo risalto a questa kermesse, la direzione artistica ha compiuto una scelta logistica di forte impatto emotivo e strategico: l’evento si svolgerà nel cortile interno del Belvedere di San Leucio, e non negli spazi utilizzati in passato.

L’obiettivo è duplice:

Offrire agli sponsor una vetrina di prestigio assoluto, in una location dal valore storico e iconico senza pari.

Garantire al pubblico un’atmosfera di estrema esclusività, con una cornice architettonicamente più imponente.

Non un semplice concerto, dunque, ma un’esperienza immersiva in uno dei cortili più belli del circuito UNESCO.

Walter Ricci: quando il napoletano diventa mambo, cumbia e cha cha cha

“Neapolis Mambo” è solo l’ultimo dei progetti musicali di Walter Ricci, voce e anima di un percorso che sfida ogni etichetta. Non è semplicemente jazz. Non è solo world music. È piuttosto un abbraccio musicale fatto di continua esplorazione.

Sul palco la tradizione mediterranea si fonde con l’energia primitiva dei ritmi latinoamericani. Ricci, noto per la sua versatilità vocale (capace di attraversare epoche e generi, dal crooner al contemporaneo), sceglie questa volta di guardare a Sud – molto a Sud – senza mai dimenticare le proprie radici.

Il cuore pulsante del progetto è l’incontro tra jazz e sonorità esotiche: non un semplice innesto, ma una vera osmosi. Mambo, cumbia, son cubano, rumba, conga e cha cha cha diventano tessuto connettivo di melodie pensate e cantate in napoletano.

E qui sta l’atto più audace e riuscito: lontano dallo stereotipo folkloristico, Ricci trasforma la sua lingua madre in uno strumento ritmico. Le parole napoletane scivolano sulle percussioni con una naturalezza sorprendente, dimostrando che il dialetto può essere duttile, sensuale, ipnotico – capace di adattarsi perfettamente alla cumbia come al cha cha cha.

Direzione artistica e istituzioni: una rete di valore

Dietro Terrazza Leuciana c’è un lavoro di squadra solido. La direzione artistica è affidata alla Genovesemanagement di Gianni Genovese, realtà che da anni seleziona con cura i profili artistici più interessanti del panorama nazionale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Caserta e del Real Sito Belvedere di San Leucio, oltre al supporto del Teatro Pubblico Campano. Un segnale chiaro: il territorio investe in cultura di qualità, puntando su produzioni capaci di attrarre pubblico non solo dalla provincia ma da tutta la Campania e oltre.

In sintesi

Chi: Walter Ricci – “Neapolis Mambo”

Cosa: Anteprima nazionale di Terrazza Leuciana 2026

Dove: Cortile interno del Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio (Caserta)

Quando: 29 maggio 2026, ore 21:00

Perché: Location esclusiva, fusion jazz-latino, lingua napoletana reinventata, acustica e atmosfera da “evento irripetibile”

Non resta che segnare la data. Perché a San Leucio, il 29 maggio, il mambo diventa napoletano – e il patrimonio dell’umanità si fa palcoscenico.

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